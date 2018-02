Annientamento: l'adattamento di Alex Garland accusato di Whitwashing

Mentre Annientamento disi gode l'ottima accoglienza via social riservatagli dalla critica e dagli addetti ai lavori che hanno già avuto modo di vedere il film, due organizzazioni hanno accusato via social l'adattamento di whitewashing in merito a due specifici personaggi principali.

Si parte infatti dalla stessa protagonista, la Biologa, nel film Lena, che nei romanzi di Jeff VanderMeer è descritta come di origine asiatica, ed esattamente nel secondo libro della Trilogia dell'Area X, Autorità. Nel film questa è però interpretata da Natalie Portman, che di asiatico non ha effettivamente nulla e sarebbe proprio whitewashing secondo gli accusatori, unito al personaggio della Psicologa, nei libri di discendenza indio-americana e interpreta invece a Jennifer Jason Leigh, bianchissima e bionda.



Le organizzazioni a muovere l'accusa sono Media Action Network for Asian Americans e American Indians in Film and Television. In merito, Alieesa Badreshia del consiglio d'amministrazione della MANAA ha spiegato: "Lo sceneggiatore e regista Alex Garland non è stato fedele e sincero con i personaggi del libro. Sfrutta la storia ma non riesce a sfruttare le vere identità di ogni personaggio. Hollywod raramente scrive parti di spicco per gli asiatici americani o per gli indiani americani e questi ruoli avrebbero potuto rafforzare la carriera delle donne appartenenti a quelle comunità". La Badreshia è stata anche appoggiata da Sonny Skyhawk della AIFT.



Garland, comunque, aveva già risposto a simili accuse nel dicembre 2017, ammettendo di aver letto solo il primo libro: "Non sarebbe nella mia natura una cosa simile. Ho letto solo un libro e l'ho adattato perché lo ritenevo fantastico. E ho pensato anche di non avere alcuna idea di come fare, ma ce l'ho fatta. E così è andata".



La storia è basata nella sua interezza sul primo capitolo della Trilogia dell'Area X, appunto Annientamento, ma sembrano esserci già degli echi del secondo libro, Autorità. In ogni caso la trama segue un gruppo di scienziate -antropologa, biologa, topografa e psicologa- venire inviate dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato noto come Area X. La loro sarà la dodicesima spedizione ad addentrarsi nell'Area X, alla ricerca di qualche indizio sulla scomparsa dei membri delle 11 spedizioni precedenti, tra i quali c'era anche il marito della Biologa (nel libro senza nome ma nel film Lena).



Annientamento vedrà un cast di prim'ordine composto anche da Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac, Gina Rodriguez e Tuva Novothy. L'uscita nelle sale americane del film è prevista per il prossimo 23 febbraio 2018, mentre a livello internazionale i diritti sono stati acquistati da Netflix, che rilascerà il titolo sulla piattaforma streaming 17 giorni dopo l'uscita nei cinema americani prevista per il prossimo 23 febbraio, quindi in Italia lo vedremo il 12 marzo 2018.