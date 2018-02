Annientamento: 14 nuovissime foto con Natalie Portman e Oscar Isaac

In vista dell'uscita di, la Paramount Pictures e la Skydance hanno rilasciato 14 nuove foto del secondo lungometraggio del regista. Date un'occhiata!

Annientamento tratta la vicenda molto particolare di Lena (Natalie Portman), una biologa ed ex soldatessa che si unisce a una missione per scoprire cosa sia accaduto a suo marito (Oscar Isaac), nella cosiddetta Area X. Un fenomeno sinistro e misterioso si sta infatti espandendo attraverso la costa americana. Una volta all'interno del perimetro, la spedizione scopre un mondo fatto di paesaggi e creature mutanti, tanto pericoloso quanto bello, che minaccia sia la loro vita sia la loro sanità mentale.

Dal regista e sceneggiatore Alex Garland (Ex Machina, 28 giorni dopo), basato sull'acclamata trilogia Southern Reach di Jeff Vander Meer, Annientamento vede un cast formato dal premio Oscar Natalie Portman (Black Swan, Thor), Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Tuva Novotny (Mangia, Prega, Ama).

Annientamento arriva al cinema il 23 febbraio 2018 in USA, mentre da noi si potrà vedere solo sulla piattaforma di streaming digitale Netflix.