Annie Hathaway, la star si è tagliata i capelli in quarantena: ecco perché

Annie Hathaway ha potuto aggiungere una nuova esperienza al suo curriculum: parrucchiera. Proprio come il resto del mondo confinato in quarantena, anche l'attrice ha avuto il problema del taglio dei capelli. E quando è arrivato il momento di presentarsi sul set di Locked Down, Hathaway pensava di affidarsi al professionista presente sul set.

"Quando ho iniziato a lavorare sul set pensavo che il mio parrucchiere sarebbe stato in grado di darmi un'acconciatura professionale ma poi mi ha informato che non taglia i capelli" ha raccontato l'attrice a Radio Times.

"Mi ha chiesto se volessi che qualcun altro venisse sul set per occuparsene ma ero così spaventata che al pensiero di un contatto con qualcuno al di fuori della bolla delle riprese che ho detto no".



Annie Hathaway era così 'terrorizzata' di lavorare con qualcuno al di fuori della bolla della produzione sul set che ha deciso di darci un taglio... da sola.

"Ero così seria riguardo al Coronavirus che mi sono fatta un taglio di capelli... i miei capelli nel film sono i capelli che mi sono tagliata, il che faceva molto 2020" ha dichiarato la star.

Per quanto riguarda il resto della lavorazione, Hathaway ha dichiarato che è stato tutto molto confusionario rispetto rispetto a fare un film pre-pandemia.

Tuttavia l'attrice ha ammesso di aver compreso quanto fosse fortunata:"Avevo del cibo in tavola e non ero preoccupata di dover pagare il mutuo. Avendo paura iniziai a mancare di rispetto alle persone che stavano attraversando un periodo difficile, così ho imparato a modificare la mia attenzione".

Annie Hathaway ha dichiarato di voler esser chiamata Annie e non Anne, il suo nome di battesimo, perché non lo ama particolarmente e viene utilizzato solo dalla madre quando è arrabbiata.



Su Everyeye trovate il trailer de Le streghe, uno degli ultimi film girati da Hathaway.