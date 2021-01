Annie Hathaway, dopo le critiche al suo nome Madame Tussauds cambia la targa della statua

Qualche giorno fa Annie Hathaway in un'intervista ha chiesto di essere chiamata in questo modo (Annie) o in qualsiasi altro modo ma non Anne, il suo vero nome. Il suo ostracismo nei confronti di Anne ha già prodotto un effetto concreto. Il museo Madame Tussauds a Times Square ha deciso di cambiare il nome sulla targa accanto alla sua statua.

L'annuncio è arrivato in un video pubblicato su Instagram, in cui si vede una dipendente del museo rimuovere la targhetta 'Anne Hathaway' con l'intenzione di sostituirla al più presto con il nome 'Annie'.

Nel corso di una chiacchierata con Jimmy Fallon, Hathaway ha raccontato:"Quando avevo 14 anni mi dovetti iscrivere alla Screen Actors Guild (il sindacato americano degli attori) per girare uno spot. Mi chiesero che nome volessi e d'istinto risposi il mio, Anne Hathaway, non vedevo i motivi per cui avrei dovuto sceglierne un altro: mi sembrava la decisione giusta, non ho pensato che per il resto della mia vita la gente mi avrebbe chiamato Anne".



La star ha spiegato la verità:"L'unica che mi chiama Anne è mia mamma. E lo fa solo quando è arrabbiata con me, davvero molto arrabbiata. Ecco perché ogni volta che sono fuori e qualcuno mi chiama con il mio nome, penso che stia per urlarmi contro. La verità è che nessuno si sente a suo agio a chiamarmi Anne, non è adatto a me. Sui set le persone sono adorabili e piano a piano hanno trovato delle alternative: io per tutti sono Annie, mi sento Annie, ma va bene anche Miss H o Hath. Insomma, sentitevi liberi di chiamarmi in qualsiasi modo, a parte Anne".



