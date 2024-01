Annie Awards 2024, a sorpresa Nimona batte tutti: Disney Wish fuori con 0 nomination!

Oltre alle nomination per i PGA Awards, in queste ore sono state diffuse anche le candidature ufficiali agli Annie Awards, il celeberrimo premio cinematografico dedicato al mondo dell'animazione, che quest'anno è destinato a far parlare di sé per tantissime sorprese.

La 51esima edizione degli Annie Awards vede infatti in pole-position Nimona, film di Annapurna distribuito da Netflix, che ha ottenuto il maggior numero di candidature, ben nove, tra cui quelle per il miglior lungometraggio, la miglior regia e la miglior sceneggiatura. Nella massima categoria per il miglior lungometraggio, poi, l'International Animated Film Society, che assegna i premi annuali per l'animazione, ha nominato anche Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Suzume di Makoto Shinkai (che hanno ottenuto 7 nomination ciascuno) e anche Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (che invece ha raccolto un totale di sei nomination). Anche Elemental della Pixar ha ottenuto un totale di sei nomination, sebbene sia stato escluso dalla categoria dei migliori film dell'anno.

Botta clamorosa invece per Wish, film che ha celebrato il centenario della Disney, e anche per Trolls World Tour della Dreamworks Animation, entrambi rimasti a zero nomination. Tra gli altri titoli snobbati nella categoria principale per il miglior lungometraggio figurano anche The Super Mario Bros. Movie della Illuminations (il film d'animazione con i maggiori incassi dell'anno e l'unico che ha superato il miliardo di dollari al botteghino globale), che ha ottenuto solo una nomination, Galline in fuga: L'alba dei Nugget di Aardman e Netflix, che ha ottenuto due nomination e Migration di Illumination, che ne ha collezionata una.

