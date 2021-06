Quanti anni ha Thor? Scopriamo le origini del Dio del Tuono Marvel

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono terminate nei giorni scorsi dopo diversi mesi di lavorazione in Australia, e in attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini del film di Taika Waititi, facciamo un passo indietro per scoprire le origini del Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Vi siete mai chiesti quale sia l'età esatta di Thor nel Marvel Cinematic Universe? Ebbene, secondo quanto rivelato dallo stesso personaggio a Rocket Racoon nel corso di Avengers: Infinity War, il dio asgardiano è in giro da ben 1.500 anni. A partire da questo dato possiamo dunque presumere che sia nato nel 518 d.C. e che la sua età durante Avengers: Endgame (ambientato nel 2023) sia di 1.505 anni.

Dato che la vita tipica di un asgardiano nel MCU si aggira intorno ai 5.000 anni, Thor ha vissuto fondamentalmente quanto un essere umano di 30 anni, il che dimostra che il Dio del Tuono è ancora nel pieno delle sue forze. Dal momento che Thor non è un asgardiano come tutti gli altri, tuttavia, è possibile che la sua aspettativa di vita si riveli ancora più elevata. D'altronde suo padre Odino aveva circa 10.000 anni quando è morto durante gli eventi di Thor: Ragnarok.

Intanto, Tom Hiddleston ha parlato di un eventuale ritorno di Loki in Thor: Love and Thunder.