Quanti anni ha Thanos nel Marvel Cinematic Universe?

Dite la verità, almeno una volta nella vita tra il 2012 e il 2019 avete pensato "Ma quanti anni ha Thanos". Oppure vi siete fatti questa domanda anche di recente quindi chi siamo noi per non raccontarvi la sua età nel Marvel Cinematic Universe.

Bisogna dire che non viene mai specificata l'età di Thanos all'interno del MCU ma per fortuna abbiamo uno dei due registi di Infinity War e Endgame a raccontarcelo.

Joe Russo aveva infatti confermato che Thanos aveva circa 1000 anni al momento della sua prima apparizione in The Avengers del 2012. Perciò durante Infinity War ne ha pochi di più e in Endgame l'età è più o meno la stessa. Fa sorridere che Thor e Loki siano entrambi più vecchi di lui (Thor dovrebbe avere circa 1500 anni e Loki 1054). Chissà invece come sta Eros e quando lo rivedremo nel MCU.

Un elemento che è stato omesso dalla narrazione del Marvel Cinematic Universe anche per evitare il solito cliché del villain millenario che solo gli eroi del presente narrativo riescono a sconfiggere, mentre il senso di Thanos era anche questa minaccia molto incombente e comprensibile nelle sue motivazioni.

Joe Russo, parlando dell'età di Thanos, lo aveva anche definito "Il Gengis Khan dell'universo, dando un senso ulteriore della sua pericolosità. L'età nel Marvel Cinematic Universe rispecchia comunque quella fumettistica, tanto da avere una corrispondenza fra il Thanos cartaceo e quello in live action.

