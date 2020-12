Quanti anni ha Robert Pattinson? Vita privata della star di Twilight

Il successo mondiale l'ormai noto e richiesto Robert Pattinson lo raggiunse nel 2005 grazie a Mike Newell, che lo scelse per interpretare lo sfortunato Cedric Diggory nell'amatissimo Harry Potter e il Calice di Fuoco, e da lì la sua carriera è letteralmente esplosa, facendolo arrivare fino a Twilight e adesso al The Batman di Matt Reeves.

È soprattutto grazie alla saga cinematografica tratta dai romanzi letterari scritti da Stephenie Meyer che Pattinson ha raggiunto la fama mondiale, anche se per un progetto in generale amato dai fan dei libri e meno dai cinefili, che non ha saputo saper tirare fuori il meglio da un interprete straordinario come ha poi dimostrato collaborando con i migliori registi in circolazione, da David Cronenberg e Christopher Nolan e fino a Robert Eggers e Claire Denis.



Al tempo del primo Twilight, Pattinson aveva appena 22 anni, essendo nato nel 1986, e adesso, a 34 anni compiuti lo scorso maggio, è pronto a indossare cappa e maschera del Cavaliere Oscuro nell'attesissimo reboot cinematografico targato DC Films. I film usciti nell'ultimo anno che lo hanno visto protagonista sono invece lo straordinario The Lighthouse e Le strade del Male di Antonio Campos, quest'ultimo prodotto interamente da Netflix.



