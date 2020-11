Quanti anni ha Margot Robbie, la star di Suite Francese e Harley Quinn?

Stasera su Rai Movie a partire dalle 21:20 torna in onda Suite Francese, dramma in costume ambientato durante la seconda guerra mondiale diretto da Saul Dibb e con protagoniste Michelle Williams, Kristin Scott Thomas e una giovanissima Margot Robbie.

Datato 2014, il film tratto dall'omonimo romanzo di Irène Némirovsky racconta la storia di Lucille Angellier, che vive assieme alla prepotente suocera in un piccolo paese della campagna francese e attende notizie del marito, che non ha mai veramente amato e che è partito per la guerra, dov'è stato fatto prigioniero dei tedeschi.

All'epoca Margot Robbie stava cavalcando il successo di The Wolf of Wall Street, opera di Martin Scorsese arrivata solo l'anno prima (2013) e che l'aveva lanciata a livello mondiale dopo alcuni ruoli in film minori risalenti al 2009 (Vigilante e I.C.U., entrambi diretti da Aash Aaron). La giovane attrice a soli 23 anni divenne una star mondiale grazie al ruolo come moglie di Leonardo DiCaprio. Oggi la Robbie, classe 1990, ha da poco festeggiato i trent'anni e conta già due nomination all'Oscar come miglior attrice, in qualità di protagonista per I, Tonya (film che ha anche prodotto) e di non protagonista per Bombshell - La voce dello scandalo.

Tra i suoi ruoli più celebri impossibile non citare quello di Sharon Tate in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e ovviamente quello di Harley Quinn in Suicide Squad di David Ayer: l'attrice ha ripreso i panni dell'anti-eroina DC Comics in Birds of Prey e l'anno prossimo la rivedremo anche in The Suicide Squad di James Gunn.