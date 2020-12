Quanti anni ha Leonardo Di Caprio? Storia di un mito senza tempo

Chi ama il cinema non ha potuto fare a meno, nel corso degli ultimi venticinque anni, di affezionarsi a Leonardo Di Caprio come fosse uno di famiglia: l'ex-star di Titanic ci ha regalato e continua a regalarci momenti memorabili e sembra davvero non invecchiare mai. Ma quanti anni ha, realmente, il buon Leo?

Beh, il tempo passa per tutti anche quando sembra essersi fermato: nel caso di Leonardo Di Caprio, dunque, dobbiamo accettare che ne sia passato un bel po' da quando, giovanissimo, impressionava un certo Robert De Niro sul set di Voglia di Ricominciare.

Se all'epoca ci trovavamo di fronte un Leo appena 19enne, infatti, oggi in film come Revenant o The Wolf of Wall Street possiamo ammirare un navigato signore di Hollywood che lo scorso novembre ha compiuto i suoi primi 46 anni: Di Caprio è infatti nato l'11 novembre del 1974 a Los Angeles, California, e di lì a una quindicina d'anni ha cominciato a mietere successi senza più fermarsi.

Il caro Leo, comunque, si mantiene decisamente in forma e, proprio come il buon vino, recitativamente parlando sembra migliorare anno dopo anno: la speranza, per noi e per il mondo del cinema in generale, è che non inverta mai questa meravigliosa tendenza! A proposito di compleanni, proprio il mese scorso abbiamo celebrato il 46esimo compleanno di Leonardo Di Caprio con questo video riassuntivo della sua splendida carriera.