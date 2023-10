Quanti anni aveva Kelly McGillis in Top Gun di Tom Cruise?

Kelly McGillis è la grande assente di Top Gun: Maverick, sequel del cult anni '80 con Tom Cruise, ma l'attrice è ancora oggi ricordata per la sua splendida performance nel ruolo di Charlie nel primo film diretto da Tony Scott. Istruttrice di Maverick, Charlie condivide con il personaggio di Cruise un'intensa storia d'amore.

Ma quanti anni aveva Kelly McGillis all'epoca del primo film? L'attrice non ha debuttato prestissimo sul grande schermo. Nata nel 1957, McGillis aveva quasi 29 anni all'epoca del primo Top Gun che le diede la fama in tutto il mondo.



Kelly McGillis debuttò insieme a Tom Conti nella commedia Reuben, Reuben, candidata all'Oscar, prima di essere acclamata dalla critica per il ruolo di una potente donna amish in Witness - Il testimone, al fianco di Harrison Ford.

Il successo globale arrivò proprio con Top Gun - al fianco di Val Kilmer, Anthony Edwards, Meg Ryan e ovviamente della star Tom Cruise - alla soglia dei 30 anni e proprio negli anni '80 McGillis conobbe il picco massimo della propria carriera, recitando poi in Accadde in paradiso e Sotto accusa.



Ieri vi abbiamo raccontato perché Kelly McGillis non ha recitato in Top Gun: Maverick; il ruolo di co-protagonista femminile al fianco di Cruise è stato affidato a Jennifer Connelly.



Non perdetevi l'approfondimento su Top Gun, il primo film del franchise prodotto e interpretato da Tom Cruise.