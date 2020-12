Quanti anni aveva Kate Winslet quando ha fatto Titanic?

L'abbiamo vista recentemente in sala (in America) con Ammonite di Francis Lee e tornerà a collaborare con James Cameron nell'attesissimo Avatar 2 in uscita tra due anni, ma prima che Kate Winslet diventasse Kate Winslet c'è stato un film importantissimo che l'ha portata alla ribalta mondiale. Stiamo ovviamente parlando di Titanic.

Prima di lavorare con Cameron, comunque, la Winslet partecipò a diversi progetti di culto interessanti. La sua carriera cinematografica, ad esempio, cominciò con Creature dal Cielo di Peter Jackson, proseguendo poi con Ragione e sentimento di Ang Lee e con l'Amleto di Kenneth Branagh. Cinema non alla portata di tutti, diremmo oggi mainstream, ma soprattutto vicino ai cinefili, che infatti iniziavano a farsi un'idea del talento dell'interprete.



Il vero successo, dicevamo, arrivò però nel 1996, quando James Cameron scelse Kate Winslet per il ruolo di Rose DeWitt Bukater nella sua epica narrazione cinematografica del viaggio e dell'incidente del Titanic. Nata nel 1975, all'epoca la Winslet aveva appena 21 anni, 22 quando il film uscì nelle sale sbancando i botteghini di tutto il mondo, rimasto in cima alla classifica del maggiori incassi della storia e superato solo da Avatar e poi Avengers: Endgame.



Da lì in poi per la Winslet si aprirono le porte di Hollywood, lanciandone una carriera brillante e prolifica.