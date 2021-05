Quanti anni ha Godzilla? Tutta la storia del celebre mostro giapponese

In occasione della recente uscita di Godzilla vs Kong, quarto capitolo del MonsterVerse disponibile per l'acquisto e il noleggio in tutte le principali piattaforme digitali, ripercorriamo insieme la storia del celebre kaiju giapponese che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza a tema mostri.

Inteso come una metafora per le armi nucleari che hanno devastato il Giappone sul finire della Seconda Guerra Mondiale, Godzilla debuttò ufficialmente nel 1954, anno di uscita della prima pellicola realizzata dalla Toho per la regia di Ishirō Honda.

Il successo della prima apparizione del mostro portò poi lo studio giapponese a produrre ben 32 pellicole suddivise in quattro ere: l'Era Shōwa (1954-1975), l'Era Heisei (1984-1995), l'Era Millennium (1999-2004) e l'Era Reiwa, quest'ultima inaugurata nel 2006 e in corso ancora oggi. L'ultimo capitolo, uscito nel 2018 e parte della recente trilogia anime, è Godzilla: Mangiapianeti.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno proposto una loro versione di Godzilla in due occasioni. La prima porta la firma di TriStar Pictures, che dopo diversi problemi di sviluppo affidò l'incarico a Roland Emmerich: il film che ne uscì, Godzilla (1998), venne aspramente criticato da pubblico e critica ma riuscì a ottenere quasi 400 milioni al botteghino. L'ultima iterazione americana del kaiju concide invece con quella del MonsterVerse, introdotta nel 2014 con il film di Gareth Edwards e poi comparsa successivamente in Godzilla: King of the Monsters e in Godzilla vs Kong.

