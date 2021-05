Quanti anni ha Daisy Ridley? Le curiosità sull'attrice di Chaos Walking

La carriera di Daisy Ridley è decollata piuttosto velocemente grazie a Star Wars, ma ora arriva il momento più difficile: per l'ex-Rey Skywalker c'è infatti da confermarsi in ambienti che esulino dalla saga creata da George Lucas, e questo Chaos Walking è sicuramente un'ottima occasione per dimostrare il suo talento.

Il film di Doug Lyman rappresenta in effetti la prima grande produzione in cui Ridley sia chiamata a reggere un ruolo da protagonista dai tempi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (prima di allora le uniche occasioni erano state Assassinio sull'Orient Express e Ophelia, rispettivamente nel 2017 e nel 2018).

La nostra, comunque, ha sicuramente dalla sua il fattore tempo: Ridley è infatti un'attrice ancora relativamente giovane, avendo compiuto 29 anni lo scorso 10 aprile. Classe 1992, Daisy Ridley si trova in un'età in cui le è sicuramente ancora possibile dimostrare il suo valore al di là dell'universo di Star Wars: ciò che è certo, però, è che questo Chaos Walking rappresenterà una prova di quelle importanti.

Qual è il vostro parere su Daisy Ridley? Pensate sia una buona attrice? L'avete apprezzata nel ruolo di Rey? Diteci la vostra nei commenti! Per poterla ammirare nel suo nuovo film, intanto, ecco quando arriverà su Prime Video Chaos Walking.