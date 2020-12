Quanti anni ha Clint Eastwood? Scopriamo la carriera di una leggenda

Ci sono attori e registi che smettono, ad un certo punto, di avere le sembianze di esseri umani la cui anzianità sia classificabile secondo i dettami classici dello scorrere del tempo: entità dall'aspetto totemico, divengono ad un certo punto parte integrante del cinema stesso, al punto che non riusciremmo ad immaginarlo senza di loro.

Clint Eastwood, ad esempio: il leggendario attore consacrato da Sergio Leone con Per Un Pugno di Dollari nel 1964 e diventato una vera e propria icona dello spaghetti western e del cinema in generale fa ormai parte da tempo del nostro immaginario collettivo, lui e quelle sue due espressioni rimaste immutate nel corso degli anni, con cappello o senza cappello.

Dicevamo dello scorrere del tempo, dunque: secondo l'anagrafe, al netto della sua immortalità morale, il nostro Clint un'età deve pur averla. Il regista de Gli Spietati e Lettere da Iwo Jima ha infatti compiuto lo scorso maggio i suoi primi 90 anni: Eastwood nacque infatti a San Francisco il 31 maggio del 1930, probabilmente con in volto già quell'espressione truce per cui l'abbiamo tanto amato.

Il nostro, comunque, non sembra ancora stanco di presentarsi sul set: solo l'anno scorso abbiamo potuto ammirare al cinema il suo ultimo gioiello, quel Richard Jewell tanto ben accolto dalla critica di tutto il mondo. Noi, da comuni mortali, non smetteremo di sperare che il buon Clint non decida mai di appendere la cinepresa al chiodo! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla vita privata di Clint Eastwood.