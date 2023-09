Quanti anni ha Captain Marvel? La risposta vi stupirà!

The Marvels sta per portare una ventata d’aria fresca alle produzioni del Marvel Cinematic Universe, catapultando il pubblico in un’avventura tutta al femminile che non ha mancato già di scatenare polemiche. Per tornare a rendere tutto più leggero vogliamo parlare dell’età di Carol Danvers durante i fatti successi in Endgame.

I fan sono di nuovo preoccupati a proposito di The Marvels per la breve durata del film, che si appresta a essere uno dei più brevi dell’intero Marvel Cinematic Universe.

Nell’attesa di capire se il nuovo film di Nia DaCosta riuscirà a rompere la maledizione dei film supereroistici degli ultimi tempi, diventando un successo commerciale, parafrasiamo le parole di Kevin Feige durante un’apparizione a un San Diego Comic-Con in cui si è cercato di rivelare l’età anagrafica dell’eroina della casa delle Idee.

Sappiamo che Carol ha ricevuto i gradi di capitano nell’esercito, in cui è entrata a 18 anni. Per arrivare a ricoprire il ruolo ci vogliono almeno 4 anni, da che possiamo dedurre che la Danvers, nel 1989, anno della sua presunta morta, dovesse avere almeno 22 anni.

Sappiamo quindi che nel 1995, quando l’eroina lascia la terra prima del suo ritorno dovesse avere quantomeno 28 anni.

Il suo ritorno coincide con l’inizio di Avengers: Endgame, nel 2018, con Carol che a questo punto dovrebbe avere circa 51 anni e dopo il seguente salto di cinque anni a superare addirittura i 55.

Ovviamente la presenza di DNA Kree dentro di lei, insieme all’influenza dei poteri della Pietra Spaziale ha portato l’età biologica di Carol a essere decisamente inferiore rispetto alla sua età anagrafica.

Una supereorina molto più anziana di quanto non sembri dal suo aspetto fisico, dunque, e, con l’arzilla signora pronta a stupirci nonostante tutto. Mentre aspettiamo il debutto del film, vi lasciamo all’ultimo teaser di The Marvels.