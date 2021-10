Anni da cane, nel trailer ufficiale del film Amazon c'è un brano inedito di Achille Lauro!

Anni da cane è il primo Amazon Original italiano, e pochi minuti fa la piattaforma di streaming Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale del film con un brano inedito di Achille Lauro.

La commedia young-adult diretta da Fabio Mollo viene presentata oggi ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni: il film sarà disponibile su Prime Video in Italia dal 22 ottobre e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 26 novembre. Il trailer svela anche i primi 30 secondi del nuovo brano inedito "Io e Te", scritto e interpretato da Achille Lauro appositamente per il film e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 22 ottobre.

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, si crede una centenaria. Per questa ragione, Stella è convinta che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

