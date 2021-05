Quanti anni ha Ben Affleck? Tutto sul Batman che tornerà in Flash

Lo rivedremo al cinema entro la fine del 2021 nell'atteso The Last Duel di Ridley Scott e poi nel 2022 nel Deep Water di Adrian Lyne e nell'anticipato The Flash di Andy Muschietti, dove riprenderà il ruolo di Batman, ma in questo righe vogliamo parlarvi un po' della vita privata di Ben Affleck, famiglia e carriera.

Nonostante il suo spasmodico attaccamento alla città di Boston, Affleck nasce a Berkeley, in California, nel 1972, il che significa che il sex symbol americano, produttore, sceneggiatore e regista ha oggi 49 anni, sulla soglia delle mezza età (portata benissimo, c'è da dire). Ha un solo fratello, l'altro attore Casey Affleck, e sono entrambi di sanissime origini irlandesi con un po' di Scozia e Inghilterra nel sangue.



L'attaccamento a Boston è presto detto: Ben Affleck si trasferì con la famiglia in Massachussets, a Cambridge, quando la star aveva 8 anni, età in cui incontrò Matt Damon, quello che rimase uno dei suoi più grandi amici e divenne insieme a lui un'altra importantissimo interprete del firmamento hollywoodiano. Damon viveva appena a due isolati di distanza da Affleck.

All'età di 49 anni, comunque, l'attore ha vinto due Premi Oscar: il primo nel 1998 per la Miglior Sceneggiatura Originale di Will Huntig - Genio Ribelle, la seconda nel 2013 come Miglior Film per Argo, da lui anche scritto, diretto e interpretato.