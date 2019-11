Gli anni più belli: quattro amici protagonisti nel trailer del film di Gabriele Muccino

01 Distribution ha pubblicato il trailer ufficiale di Gli anni più belli, il nuovo film diretto dal regista romano Gabriele Muccino, previsto nelle sale cinematografiche dal prossimo 13 febbraio. Il film raduna un cast di star del cinema italiano, per un racconto che parte dalla solida amicizia di quattro amici, dagli anni '80 ad oggi.

Gli anni più belli racconta il cerchio della vita. Dall'adolescenza negli anni '80 alla maturità di uomini e donne nella società contemporanea. Dalla nostra esistenza a quella dei nostri figli, che proseguiranno con la loro generazione, in un ciclo continuo:"Il vero senso del film" sostiene Muccino.

Il regista torna dietro la macchina da presa a distanza di un anno dal suo ultimo lavoro per il grande schermo, A casa tutti bene, film corale premiato con il Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro e il David di Donatello.



Tradimenti, amicizie, amori. Tre uomini e una donna. Un progetto che parte da lontano per Gabriele Muccino, che sceglie un cast di nomi importanti come Pierfrancesco Favino - presente anche nel precedente film - Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Nicoletta Romanoff e Francesco Acquaroli.

Gabriele Muccino ha raccontato la famiglia imperfetta nel suo ultimo film e ora tenta di approfondire relazioni altrettanto complesse come le amicizie.

In questi mesi si è parlato molto ancora della sua lite con il fratello Silvio Muccino, con il quale ha chiuso ormai i rapporti da diverso tempo.