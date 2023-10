Quanti anni dopo Attacco al Potere è ambientato Attacco al Potere 2?

Nell'universo di Attacco al Potere è impossibile stare tranquilli: neanche il tempo di riprendersi dagli eventi del primo capitolo della saga che subito una nuova minaccia è pronta a turbare la quiete del povero Mike Banning (e non sarà l'ultima volta, come ben sappiamo). Ma siamo sicuri che il tempo passato sia davvero così poco?

Già, perché il secondo film con Gerard Butler ed Aaron Eckhart non ci fornisce indicazioni temporali particolarmente precise sul lasso di tempo trascorso tra Olympus has Fallen e London has Fallen: alcuni dettagli, però, ci permettono di tracciare una linea temporale che dovrebbe risultare quantomeno plausibile con ciò che vediamo.

Nel primo film del franchise, infatti, Benjamin Asher è presumibilmente al suo secondo anno di presidenza: lo vediamo inizialmente durante il periodo di Natale, mentre il salto in avanti ci porta a 18 mesi dopo; in Attacco al Potere 2 ci viene invece detto che Asher è presidente da ormai più di 6 anni, il che ci lascia pensare che ci troviamo a circa 4 anni di distanza dal film che ha dato il via alla serie.

Cosa ne dite? Vi sembra un'analisi sensata o pensate che i conti debbano essere rifatti? Fatecelo sapere nei commenti, ma non distraetevi troppo durante la visione! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Attacco al Potere 2.