Annette, il nuovo film di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard arriva in Italia!

Dopo l’anteprima italiana al Bif&st, Annette di Leos Carax arriva al cinema in Italia distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

Il film, che vede protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver e che è valso all'acclamato e controverso autore francese il premio per la miglior regia all'ultimo festival di Cannes, uscirà in Italia al cinema a partire dal 18 novembre prossimo. Carax, famoso per i suoi film estremi (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), con Annette realizza ancora una volta un film diverso da tutti gli altri: un musical con sceneggiatura e brani originali degli Sparks, ambientato nella Los Angeles dei giorni nostri e incentrato su Henry, uno stand up comedian dall'umorismo tagliente, e Ann una cantante di fama internazionale: sotto i riflettori, sono la coppia perfetta, ma la nascita della loro prima figlia Annette, una bambina misteriosa con un dono eccezionale, cambierà le loro vite per sempre.

Musical, dramma, noir, horror, fantasy: Annette è un po' di tutto senza voler essere necessariamente la somma delle proprie parti, il punto non è mai quello. Anche nove anni dopo Holy Motors sarebbe stato impossibile fare qualcosa di più sistematico, totale e definitivo sul cinema (dal 2012, dopo Holy Motors, qualcuno è stato in grado di spostare il cinema un po' più in là? Probabilmente no, forse solo Mariano Llinas con La Flor), e il modo in cui Annette non ci prova neanche è la manifestazione della consapevolezza di un autore grandissimo.

Per altri approfondimenti date un'occhiata al trailer ufficiale di Annette.