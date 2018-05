Annette Bening in Captain Marvel, il film cambierà il genere dei cinecomics?

Sebbene le riprese di Captain Marvel siano in corso, il The Hollywood Reporter svela un nuovo casting a sorpresa del cinefumetto dei Marvel Studios in arrivo a marzo 2019.

Il sito conferma che l'attrice Annette Bening è salita a bordo del progetto in un ruolo chiave; secondo i report dovrebbe interpretare Marie, la madre di Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson). Nei fumetti sappiamo poco o nulla sulla mamma di Carol e sarà interessante scoprire come sarà adattata sul grande schermo.

Nel frattempo un nuovo report di ScreenGeek Captain Marvel cambierà il genere del cinefumetto più di quanto abbia fatto Wonder Woman lo scorso anno. "Anche se Thor: Ragnarok, Black Panther e Avengers: Infinity War sono stati tutti film differenti e originali, niente è più originale e differente di Captain Marvel. La pellicola di Anna Boden & Ryan Fleck cambierà il Marvel Cinematic Universe e fornirà allo spettatore qualcosa che non hanno mai visto: qualcosa che i fan non si aspettano. Wonder Woman è stato considerato un gran film di cambiamento per le donne ma Captain Marvel lascerà tutti a bocca aperta. Ridefinirà il genere del cinecomic simile a quanto fece la Marvel nel 2008 con Iron Man. Se pensate che Infinity War abbia cambiato tutto, non siete preparati a quel che farà Captain Marvel".