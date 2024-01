Anche Annette Bening nel cast del film su Frankenstein di Maggie Gyllenhall

Annette Bening nel nuovo film su Frankensteindi Maggie Gyllenhaal: nel cast anche Christian Bale, Jessie Buckley, Penelope Cruz e Peter Sarsgaard. L'attrice ha ricevuto consensi molto positivi per il suo ruolo nel biopic Nyad, e si arriva persino a parlare di Oscar.

Il film di Gyllenhaal sul mostro più famoso della storia era stato proposto inizialmente a Netflix, dove la regista ha realizzato il suo fortunato esordio The Lost Daughter (adattamento de La figlia oscura di Elena Ferrante, che ha ricevuto tre nomination agli Oscar), ma Netflix ha rifiutato il progetto di Gyllenhaal, conosciuto col nome di The Bride. L'opera sarà infatti un remake del film del 1935 La moglie di Frankenstein, sequel di Frankenstein (1931). Il progetto è stato poi preso da Warner Bros. Il film seguirà un Frankenstein solitario" che viaggia nella Chicago degli anni Trenta alla ricerca del Dottor Eufronio, in grado di creargli una compagna. I due "riportano in vita una giovane donna assassinata e così nasce la Sposa. Lei va oltre ciò che entrambi avevano previsto, innescando una storia d'amore combustibile, l'attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale".

Il progetto, ancora senza titolo, verrà prodotto da Emma Tillinger Koskoff, Gyllenhaal, Talia Kleinhendler e Osnant Handelsman-Keren. I produttori esecutivi sono Courtney Kivowitz e Carla Raij. C'è già un aneddoto divertente legato a questo film: John Mulaney ne fatto menzione leggendo una mail dal suo agente durante il suo monologo d'apetura ai Governors Awards. A quanto pare gli hanno chiesto di fare un provino per il ruolo di un poliziotto nel film di Gyllenhaal, ma non ha ottenuto la parte. In attesa di nuove notizie su questa nuova opera della regista, qui potete leggere la nostra recensione de La figlia oscura.