Annette, Adam Driver e Marion Cotillard nel trailer dell'atteso film di Leos Carax!

A nove anni di distanza dall'uscita di Holy Motors, Amazon Prime Video ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Annette, musical che firmerà il tanto atteso ritorno dell'acclamato regista Leos Carax sul grande schermo e che inaugurerà l'edizione 2021 del Festival di Cannes.

Descritto come un viaggio di passione, amore e fama, il film con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard è basato su una storia originale dei Ron e Russel Mael, membri del gruppo rock Sparks, i quali hanno firmato anche le canzoni della colonna sonora.

Questa la sinossi ufficiale: "Los Angeles, oggi. Henry (Driver) è uno stand-up comedian con un feroce senso dell'umorismo che si innamora di Ann (Cotillard), una cantante d'opera di fama mondiale. Sotto i riflettori, formando una coppia appassionata e glamour. La nascita della loro prima figlia, Annette, una misteriosa bambina dal destino eccezionale, sconvolgerà le loro vite."

Dopo l'anteprima a Cannes prevista per il 4 luglio, Annette verrà distribuito nelle sale americane il prossimo 6 agosto e successivamente, dal 20 agosto, verrà reso disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video. Restiamo invece in attesa di novità per quanto riguarda la release italiana.

