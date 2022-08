Anne Heche è morta, arriva la conferma da parte della famiglia dell'attrice

A una settimana dal grave incidente stradale che l'aveva vista coinvolta e che l'aveva fatta finire in uno stato di morte cerebrale, Anne Heche è deceduta all'età di 53 anni, come conferma la famiglia.

Non ce l'ha fatta Anne Heche, l'attrice americana in gravissime condizioni, da ore tenuta in vita solamente dalle macchine, tanto da spingere la famiglia alla dolorosa decisione di staccare la spina e donare gli organi rimasti intatti dopo l'incidente.

A confermare l'avvenuto decesso, ora, sono stati i parenti stessi, che tramite un portavoce avrebbero dichiarato ai microfoni di TMZ, come riporta anche il Guardian: "Abbiamo perso una luce brillante, un'anima gentile e gioiosa, una madre amorevole e un'amica leale. Anne ci mancherà tantissimo, ma il suo spirito vivrà attraverso i suoi bellissimi figli, il suo iconico curriculum, e il suo impegno sociale. Il suo coraggio per essere sempre stata dalla parte della verità e per aver sempre diffuso un messaggio di amore e accettazione continuerà ad avere un impatto duraturo".

Nella giornata di venerdì 5 agosto, infatti, Anne Heche aveva avuto un incidente stradale che l'ha lasciata in condizioni molto gravi, e dopo essere finita in coma, è stata successivamente dichiarata la sua morte cerebrale.

Su Instagram, un'amica dell'attrice, Nancy Davis ha scritto qualche ora fa "Il Paradiso ha un nuovo angelo. La mia amorevole, gentile, divertente, affettuosa e bellissima amica @anneheche è volata in Paradiso. Mi mancherà terribilmente e conserverò sempre il ricordo di tutto ciò che abbiamo condiviso. Anne è sempre stata incredibilmente gentile e altruista, e ha sempre tirato fuori il meglio da me. Il mio cuore è a pezzi".