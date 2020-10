Anne Heche: 'La mia relazione con Ellen DeGeneres ha compromesso la mia carriera'

Questa sera va in onda Sei giorni, sette notti, film del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche. Quest'ultima era all'epoca un'attrice piuttosto sconosciuta e, una sua pubblica uscita con Ellen DeGeneres le è costata un'intera carriera.

Le due donne hanno avuto una lunga relazione ma, verso la fine degli anni '90 il loro rapporto non era visto di buon occhio dai produttori cinematografici che, volevano trasformare la Heche in una vera e propria It Girl del momento.

Quando la Heche rivelò di voler portare con se sul red carpet la sua compagna, i dirigenti della Fox reagirono in malo modo, intimandole di rinunciare alla presenza della DeGeneres altrimenti avrebbe perso i suoi contratti multimilionari.

"Quando ho rivelato che volevo Ellen al mio fianco sul red carpet, mi è stato detto avrei perso il mio contratto di lavoro" ha rivelato la Heche in una recente intervista. "Ellen era molto cauta, non voleva che rischiassi, mi prese la mano e mi disse di fare ciò che mi chiedevano. Ma io deciso di non farlo. La mia vita privata non doveva influire sulla mia carriera".

Dopo questa vicenda inizialmente la Heche perse il suo ruolo da protagonista anche in Sei Giorni, sette Notti, solo il provvidenziale intervento di Harrison Ford le permise di ritornare a lavoro sul set. É certo però che dopo questa vicenda la carriera dell'attrice è stata irrimediabilmente compromessa e fatta eccezione per Il tempo di decidere, girato subito dopo, la Heche non ha mai ottenuto un altro ruolo da protagonista in un lungometraggio.

Intanto date un'occhiata a queste interessanti curiosità sul conto di Harrison Ford, protagonista del film in onda questa sera.