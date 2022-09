Anne Heche, nuovi dettagli sulla morte della star di Donnie Brasco

Un nuovo report pubblicato dai vigili del fuoco che si sono occupati dei soccorsi, svela pubblicamente nuovi dettagli sulla tragica morte dell'attrice Anne Heche, conosciuta per i suoi numerosi ruoli in tv e al cinema. Heche è morta a causa delle conseguenze del devastante impatto dell'auto con l'abitazione.

Il nuovo dettaglio emerso in queste ore è che Anne Heche sarebbe rimasta nel veicolo per 45 minuti prima di essere soccorsa. Secondo i vigili del fuoco di Los Angeles, ottenute da NBC4, i pompieri non sono stati in grado di accedere al luogo dell'incidente per venti minuti, e una volta raggiunto ci sono voluti altri venti minuti per rimuovere l'auto dalla casa in fiamme e soccorrere Heche.



"Posso dire che la persona non era al posto di guida nel veicolo, ma si trovava a terra dal lato passeggeri" ha dichiarato il vice capo Fields sulla questione.

Anne Heche è morta sette giorni dopo a causa del fumo inalato in seguito all'incidente e lesioni termiche, come riporta il medico legale.



L'incidente a Anne Heche ne ha provocato la morte cerebrale l'11 agosto ma è stata lasciata in vita sino al 14 agosto per permettere la donazione degli organi, come da richiesta di Heche.

"Abbiamo perso una luce brillante, un'anima gentile e gioiosa, una madre amorevole e un'amica leale" aveva scritto la famiglia in seguito alla morte dell'attrice.