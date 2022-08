Anne Heche, il coroner rivela la causa della morte dopo l'autopsia

A seguito del terribile incidente che ha coinvolto e ha poi portato alla morte, a giorni di distanza, dell'attrice Anne Heche, la polizia aveva avviato delle indagini sul suo stato al momento dell'impatto e l'eventuale assunzione di sostanze. Ora l'autopsia del coroner rivela le cause della morte.

Dopo il terribile incidente stradale che l’aveva coinvolta la scorsa settimana, Anne Heche era caduta in coma e i medici si erano detti fin da subito piuttosto pessimisti sulle sue possibilità di ripresa. L’attrice era alla guida della sua auto quando si è schiantata contro un’abitazione di Los Angeles, causando immediatamente lo scoppio di un incendio e la distruzione dell’abitazione. Portata in ospedale in condizioni gravissime, si sospettava fosse in stato alterato al momento dell’impatto, forse per l’assunzione di alcool o sostanze a causa dei recenti problemi in ambito privato e lavorativo.

La polizia aveva chiesto l’accesso alle analisi del sangue, trovando tracce di cocaina, ma aveva successivamente interrotto le indagini al momento della triste notizia. Ora l’autopsia del coroner rivela che l’attrice sarebbe morta per "inalazione di fumo e lesioni termiche". Il rapporto del medico legale ha citato una "frattura sternale dovuta a un trauma contusivo da impatto" come un'altra "condizione significativa" che ha contribuito alla sua morte.

Dopo che Anne Heche era stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia ha acconsentito a staccare la spina e toglierle il supporto vitale su spinta dei medici, che avevano spiegato come gran parte degli organi potessero ancora essere donati per numerosi trapianti. La data della morte è stata così fissata all’11 agosto, ma il supporto vitale è stato al fine staccato e il suo cuore ha smesso di battere solo nella giornata di domenica. Le più sincere condoglianze alla famiglia da tutto il mondo dello spettacolo e non solo.