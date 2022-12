Anne Heche, l'autopsia conferma che le sostanze non hanno influito nell'incidente mortale

Sono stati resi noti i risultati dell'autopsia sul corpo dell'attrice Anne Heche, scomparsa a Los Angeles lo scorso 12 agosto a seguito di un incidente stradale. Secondo il rapporto del medico legale, le sostanze stupefacenti assunte quel giorno dall'attrice non hanno influito sulla dinamica dello scontro mortale.

In base al report di PageSix, l'autopsia era necessaria per stabilire le cause che hanno condotto Heche all'incidente costatole la vita, ma secondo il rapporto medico la presenza di sostanze non è stata un fattore chiave. In precedenza era già stato appurato che non aveva assunto alcol quel giorno. Il medico legale ha accertato la frattura dello sterno dovuta all'impatto ma già nella prima autopsia di qualche mese fa aveva confermato che la morte di Anne Heche è stata causata da inalazioni e lesioni termiche.

Uno screening tossicologico ha provato la presenza di cocaina, cannabis, benzodiazepine e fentanyl nel corpo dell'attrice al momento dello schianto. Tuttavia, le sostanze erano già presenti da tempo nel sistema di Heche e le erano state fornite in ospedale e per questo motivo, secondo il rapporto del medico, non c'è stata alcuna compromissione dovuta alle sostanze narcotiche illegali nel momento dell'incidente. Le cause della morte di Anne Heche sono altre.



Il medico ha appurato che è rimasta intrappolata nell'automobile per mezzora prima che i soccorritori riuscissero ad estrarla. In quell'arco di tempo la vettura è andata a fuoco e l'attrice ha subito ustioni di secondo grado sul 12% del corpo.