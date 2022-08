Anne Heche, incidente stradale e ustioni per l'attrice di Catfight: è grave

Secondo alcune fonti l'attrice Anne Heche sarebbe stata portata in ospedale dopo un incidente automobilistico che si è verificato nel giorno di venerdì 5 Agosto.

L'attrice si sarebbe schiantata con la sua Mini Cooper blu contro il garage di un complesso di appartamenti, per poi allontanarsi e andare a colpire un'abitazione che si trovava poco distante, nell'area di Mar Vista a LA. Proprio in seguito a questo colpo sia la macchina sia l'abitazione avrebbero preso fuoco, provocando gravi ferite a Heche, che sarebbe stata portata d'urgenza in ospedale. Qui l'attrice sarebbe stata intubata, ed è stato espresso cauto ottimismo per una sua ripresa.

Sicuramente non è la prima volta che Heche fa parlare di sé. Nel 2000, infatti, l'attrice di Another World era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo aver rivelato gli abusi sessuali subiti in giovane età. "Ho bevuto", ha raccontato lei stessa a ABC News nel 2020. "Ho fumato. Mi sono drogata. Ho fatto sesso con persone. Ho fatto qualunque cosa per dimenticare la vergogna dalla vita... Non sono pazza, ma è una vita pazza. Sono cresciuta in una famiglia pazza e ci sono voluti 31 anni per togliermi di dosso questa cosa".

In passato Heche aveva ammesso che altri eventi nella sua vita avevano avuto un impatto molto forte su di lei: ad esempio la sua relazione con Ellen DeGeneres le aveva rovinato la carriera, in quanto negli anni '90 la situazione in merito al tema dell'inclusione era ben diversa. La relazione l'ha infatti portata ad essere rifiutata per diversi ruoli importanti. In ogni caso la sua carriera da attrice è andata avanti, e recentemente Heche ha girato diversi film, tra cui la commedia Catfight di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.