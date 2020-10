Anne Hathway su The Witches: 'É stato straordinario ritrovare Stanley Tucci'

Dopo l'incredibile esperienza de Il Diavolo veste Prada, Anne Hathway e Stanley Tucci si sono ritrovati sul set di The Witches, l'attesissimo film di Robert Zemeckis che sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel corso di questo mese.

The Witches sarà invece distribuito a partire dal 22 ottobre su HBO Max come parte integrante della programmazione di eventi della stagione di Halloween e ci mostrerà Anne Hathaway nei panni della deliziosamente vile Grand High Witch e Tucci nei panni del sempre teso manager dell'hotel Mr. Hathaway.

Su questa ritrovata collaborazione con Tucci, la Hathaway ha detto: "Così tanto è cambiato in ciascuna delle nostre vite in questi anni. Ma è sempre la stessa persona ironica, divertente e dolce che era allora. Mi faceva sempre ridere e e mi ha aiutata con il mio personaggio ne Il Diavolo veste Preada, quindi mi sono sentito davvero orgogliosa quando a mia volta l'ho fatto ridere con il mio accento su set The Witches".

Insomma, nonostante il tempo trascorso, ben 14 anni dal loro incontro sul set del celeberrimo film che vedeva anche Meryl Streep nei panni dell'iconica Miranda Priestly, tra i due attori nulla sembra essere cambiato. Tra Anne Hathaway e Stanley Tucci vi è ancora la medesima alchimia e lo stessa gioia di ritrovarsi.

Come deciso dalla MPAA, The Witches è stato classificato ufficialmente PG-13. Il nuova adattamento di Zameckis del racconto per bambini di Roald Dahl conterrebbe infatti "immagini e momenti spaventosi ed elementi linguistici e tematici espliciti". Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.