Anne Hathaway star di una commedia sulla pandemia diretta da Doug Liman: i dettagli

Un nuovo progetto in vista per il regista Doug Liman, che si occuperà di una commedia dal titolo Lockdown, che vedrà il periodo della pandemia di Coronavirus sullo sfondo di una commedia romantica con risvolti action. La protagonista del film sarà Anne Hathaway, attualmente alle battute conclusive della trattativa per far parte del cast.

Le riprese del film inizieranno entro la fine di settembre. Del cast potrebbe far parte anche Cillian Murphy ma non ci sono state conferme ufficiali. La certezza è il nome illustre che si occuperà della sceneggiatura, ovvero Steven Knight.

Con Doug Liman alla regia, Anne Hathaway nel cast e Steven Knight alla sceneggiatura, Lockdown può già partire da una base solida, considerando che si tratta di un film che verrà girato tra poco tempo.



Anne Hathaway di recente ha recitato nel film di Dee Rees, Il suo ultimo desiderio, un thriller drammatico nel quale interpreta Elena McMahon, una reporter che indaga su un traffico d'armi nell'America Centrale. Insieme a lei nel cast anche Ben Affleck, Rosie Perez e Willem Dafoe. Il film è stato distribuito da Netflix lo scorso febbraio.

Lo scorso anno ha fatto parte del cast di Cattive acque, l'ultimo film diretto da Todd Haynes, con protagonista e produttore Mark Ruffalo.

Su Everyeye trovate la recensione di Il suo ultimo desiderio e la recensione di Cattive acque, gli ultimi due film di Anne Hathaway.