Anne Hathaway rivela finalmente il nome del figlio di 11 mesi

Nel corso dell'ultima puntata di Live With Kelly and Ryan, Anne Hathaway ha rivelato finalmente il nome del suo secondo figlio, partorito ormai 11 mesi fa mentre era impegnata sul set di Le Streghe. L'attrice Premio Oscar per Les Misérables ha anche un altro figlio di quattro anni avuto sempre dal marito Adam Shulman

L'attrice ha rivelato che il suo secondogenito si chiama... Jack! La Hathaway lo ha rivelato mentre concedeva un'intervista per il suo ultimo film in uscita, Le Streghe di Robert Zemeckis, che purtroppo ha saltato l'uscita nelle sale cinematografiche per approdare esclusivamente online in video on demand presso le maggiori piattaforme digitali di streaming.

"Adesso ho un bellissimo bambino di quasi 11 mesi, ma ero incinta quando stavo girando Le Streghe, quindi tecnicamente c'è anche lui in tutta la mia performance", ha scherzato l'attrice. La Hathaway ha anche raccontato di aver scoperto la notizia proprio mentre provava i costumi per il film e che la costumista Joanna Johnston le ha dato tutto il supporto necessario.

"Adesso Jack è grande abbastanza da fare le capriole con il fratellino Jonathan e questo ha portato un nuovo elemento al loro rapporto che è veramente adorabile". La Hathaway, 37 anni, e il marito Shulman di 39, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio tempo fa su Instagram: "Sono molto felice che stia accadendo in un periodo nel quale sono molto felice con me stessa", aveva commentato all'epoca.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Le Streghe di Robert Zemeckis arriverà in streaming digitale il 28 ottobre prossimo, anche in Italia.