Anne Hathaway ha rischiato la carriera per la sua pessima reputazione: 'Nolan? Un angelo'

Nel mondo dello spettacolo basta davvero poco per affondare una carriera anche ben lanciata: le cattive voci, una volta messe in circolazione, veritiere o meno che siano finiscono sempre per andare fuori controllo, come Anne Hathaway ha avuto modo di imparare a sue spese. Ma cosa successe alla star de Il Diavolo Veste Prada?

L'attrice che ha ammesso di aver accettato The Idea of You per fuggire dai ruoli da Oscar ha spiegato di aver pagato a caro prezzo le dicerie sul suo conto: "Nessuno sembrava volermi più dare un ruolo, erano tutti preoccupati del fatto che online la mia personalità fosse diventata tossica" ha ricordato Hathaway parlando del suo periodo post-Oscar.

Il fenomeno nato sul web e noto come HathaHate ha portato la star di Les Miserables a rischiare la carriera, almeno fino all'intervento di Christopher Nolan: "Trovai un angelo in Christopher Nolan, che non badò a niente di tutto ciò e mi affidò uno dei miei ruoli più belli in uno dei film più belli che io abbia mai girato" sono state le parole di Hathaway in riferimento a Interstellar.

L'attrice ha poi concluso: "Non so se fosse consapevole di avermi salvato all'epoca, ma quel che è certo è che lo fece. E la mia carriera non perse slancio nel modo in cui avrebbe potuto perderlo se lui non ci fosse stato". Sei nei mesi scorsi ci siamo goduti Anne Hathaway scatenata a Milano con Donatella Versace, insomma, un po' lo dobbiamo anche al regista di Oppenheimer.

