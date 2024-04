Anne Hathaway ricorda i primi provini: 'Mi chiedevano di baciare anche 10 ragazzi'

Tra i nomi più patinati di Hollywood spicca la camaleontica Anne Hathaway che è passata dalle commedie romantiche degli anni 2000 ai ruoli sempre più stratificati con una fitta collaborazione con registi di altissimo livello. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori nella carriera dell'attrice.

Anne Hathaway ha rischiato la carriera per la sua reputazione eppure uno dei momenti più sgradevoli per la star di Il Diavolo veste Prada è stato proprio durante i casting dei film che facevano battere il cuore a tutte le adolescenti. Infatti, durante un'intervista con V Magazine, Hathaway ha svelato che molte delle audizioni per le commedie romantiche degli anni 2000 richiedevano ai partecipanti di effettuare test di chimica con una serie di attori. Questo processo, sebbene considerato normale all'epoca, ha suscitato sentimenti contrastanti in Hathaway: "Negli anni 2000, e questo è successo anche a me, era considerato normale chiedere a un attore di pomiciare con altri attori per testare l'intesa. Che in realtà è stato il modo peggiore per farlo", ha dichiarato l'attrice.

Un gran numero di potenziali partner durante le audizioni ha messo Hathaway in una situazione parecchio difficile, soprattutto a causa della sua giovane età: "Mi è stato detto: 'Oggi verranno dieci ragazzi e tu potrai scegliere'. Non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?' - continua l'attrice - E ho pensato: 'C'è qualcosa che non va in me?' perché non ero emozionata. Per me era disgustoso". Nelle parole dell'attrice non si può che cogliere un appello che mira a eliminare la pratica molto in voga negli anni 2000, raccontando uno dei lati meno conosciuti di Hollywood.

L'attrice però non ha lasciato che questa esperienza compromettesse il suo lavoro come dimostra il romantico trailer di The Idea of You!

