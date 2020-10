Anne Hathaway scioccante nel trailer de Le Streghe: il film di Zemeckis salterà il cinema!

Originariamente previsto per l'uscita nelle sale ad ottobre 2020 Le Streghe, il nuovo film della Warner Bros. ispirato a Roald Dahl e diretto da Robert Zemeckis, salterà la distribuzione cinematografica e arriverà direttamente in streaming.

Il film, interpretato da Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci, è stato scelto per un'uscita su HBO Max come programmazione di eventi della stagione di Halloween e arriverà il 22 ottobre prossimo. Inizialmente era previsto per il 16 ottobre, prima di essere anticipato di una settimana al 9 ottobre. Poi, a giugno, la Warner Bros. ha annullato la data di uscita stabilita e adesso ha optato definitivamente per una distribuzione sul celebre servizio di streaming. Ovviamente non conosciamo ancora i dettagli per un'eventuale uscita italiana, quindi rimanete sintonizzati.

Al di là di questo però continua a ripetersi lo strano cortocircuito distributivo che vede le sale nel disperato bisogno di nuovi titoli da proporre al pubblico, ma gli studi quasi mai disposti a spendere milioni di dollari per la distribuzione e optare dunque per i servizi di streaming. Nel caso del neonato HBO Max, il servizio ha altrettanto bisogno di nuovi prodotti originali per cavalcare l'apertura di maggio e competere con Disney+, AppleTV+ e ovviamente Netflix.

Basato sul libro di Dahl del 1983, Le Streghe racconta la storia di un giovane ragazzo che si imbatte in una congrega segreta di streghe e, con l'aiuto della sua amorevole nonna, dovrà fermare il loro piano malvagio: trasformare tutti i bambini del mondo in topi. Zemeckis ha co-sceneggiato, diretto e prodotto, con Kenya Barris e Guillermo del Toro co-autori della sceneggiatura. Tra i produttori anche Alfonso Cuaron, del Toro, Jack Rapke e Steve Starkey.