Anne Hathaway ha perfezionato il suo accento in Eileen grazie...a una pubblicità!

La performance di Anne Hathawaynei panni della criptica Rebecca in Eileen, noir diretto da William Oldroyd, è stata molto celebrata per la sua intensità. L'accento transatlantico che ha utilizzato per caratterizzare il personaggio di Rebecca le è valso una nomination come Migliore attrice non protagonista ai Film Independent Spirit Awards.

Ma la fonte d'ispirazione da cui ha attinto per l'accento che usa in Eileen è ben difficile da immaginare: l'attrice, che di recente ha parlato della sua carriera dichiarando di essere "ancora all'inizio", ha rivelato di aver preso spunto da una pubblicità per il Maxim Instant Coffee degli anni Settanta con protagonista l'attrice Oscar Patricia Neal.

"Un po' mi è venuto di istinto, avevo sentito questo accento. Amo i classici. Ho sentito quest'accento così tante volte. Dove viveva dentro di me? E poi ho controllato nei film con Katharine Hepburn perchè [Rebecca] dice a Eileen "Sei una semplice Katharine Hepburn". Quindi ho pensato che ci potesse essere qualche affinità, ma ho preso un sacco di ispirazione da Patricia Neal, nello specifico dalla pubblicità di un caffè che aveva fatto negli anni Settanta per un caffè istantaneo. È una specie di suono cupo e fumoso, e non mi importava di cosa stesse parlando. Ci sta letteralmente vendendo caffè istantaneo, ma c'è qualcosa di quasi ipnotico nel modo in cui lo fa. E quindi ho avuto quest'idea: come si crea un suono che è artificiale ma incredibilmente attraente e magnetico al tempo stesso?"

Parlando di quanto fosse comune questo tipo di accento tra le attrici dell'epoca e della loro consuetudine a sponsorizzare caffè (anche Lauren Bacall aveva fatto uno spot simile a quello di Neal), Hathaway aggiunge: "sono stata attratta da quest'idea di avere un suono da usare per qualunque cosa, un suono seducente che ha qualcosa che ti fa aprire e ti fa fidare di quella persona prima che tu abbia avuto modo di chiederti se dovresti".

Qui il trailer di Eileen, con protagonista Anne Hathaway e Thomasin McKenzie.