Anne Hathaway: 'Non chiamatemi Anne, lo fa solo mia madre quando è arrabbiata'

Anne Hathaway ha chiesto pubblicamente di non essere chiamata col suo nome di battesimo. Preferirebbe infatti essere chiamata Annie, in quanto il nome Anne le fa ricordare tutte le volte che sua madre la rimproverava.

"L'unica che mi chiama Anne è mia mamma e lo fa solo quando è molto arrabbiata con me, davvero molto arrabbiata. Ogni volta che esco in pubblico e qualcuno mi chiama con il mio nome, penso che stia per urlarmi contro" ha raccontato l'attrice al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Anne Hathway ha aggiunto inoltre, di aver commesso un grave errore quando si è iscritta con il nome Anne allo Screen Actors Guild - il sindacato degli attori statunitensi - per girare una pubblicità. Purtroppo, a soli 14 anni, non aveva riflettuto su questa problematica.

"Mi avevano chiesto 'quale vuoi che sia il tuo nome?'. E io pensavo: 'Beh, dovrebbe essere il mio nome, il mio nome è Anne Hathaway'. Quindi all'epoca era sembrata la decisione giusta, non mi era venuto in mente che per il resto della vita la gente mi avrebbe chiamato Anne".

L'attrice che negli ultimi mesi è stata al centro delle polemiche con il suo ultimo film Le Streghe ha poi rivelato che sul set tutti sono sempre molto gentili con lei e che assecondano questa sua piccola follia: "Le persone sono così adorabili e sui set hanno trovato delle alternative, perché la verità è che nessuno si sente a suo agio a chiamarmi Anne. Non è adatto. Io sono una Annie. Le persone mi chiamano anche Miss H, Hath... quindi sentitevi liberi, chiamatemi in qualsiasi modo a parte Anne".