Anne Hathaway nel cast di The Witches di Robert Zemeckis

Il rumor dello scorso dicembre sembra confermato: Variety ha affermato che l'attrice Anne Hathaway è ufficialmente nel cast di The Witches, adattamento cinematografico ad opera della Warner Bros. Pictures per la regia di Robert Zemeckis.

Robert Zemeckis dirigerà, come abbiamo detto, l'adattamento del noto romanzo "Le Streghe" dell'autore Roald Dahl; la Hathaway interpreterà la Strega Suprema. Il filmaker ha anche scritto la sceneggiatura della pellicola insieme al suo collaboratore storico Jack Rapke.

Alfonso Cuaron e Guillermo Del Toro produrranno il film; Del Toro era stato coinvolto anche come regista dell'adattamento ma ha deciso di lasciare le redini del progetto proprio a Zemeckis.

Pubblicato nel 1983, Le Streghe era incentrato su un giovane ragazzo coraggioso e sua nonna, pronti a combattere le streghe inglesi. Ma, come affermava Dahl nel suo romanzo, queste erano "vere streghe", creature detestabili in grado di camuffarsi in donne ordinarie.

Nicolas Roeg aveva già diretto un adattamento cinematografico del romanzo, arrivato in Italia come Chi ha paura delle streghe?, e distribuito sempre dalla Warner Bros. Pictures nel 1990 con produzione Jim Henson. Ad interpretare la Strega Suprema in questa versione c'era Anjelica Huston.