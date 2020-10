Anne Hathaway e Le Streghe saltano la sala: Warner Bros. va on demand anche in Italia

Tramite un colpo di tweet sul social network cinguettante e poi con comunicato stampa, Warner Bros. ci segnala che Le Streghe, nuovo film di Robert Zemeckis con una Anne Hathaway più inquietante che mai, non arriverà nei cinema italiani.

L'opera del regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro, tratta dall’amato racconto di Roald Dahl, è infatti in arrivo in Italia in esclusiva digitale da lunedì 28 ottobre, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. La decisione di saltare la sala segue quella di Warner Bros. per il mercato USA, nel quale Le Streghe uscirà direttamente su HBO Max.

Le Streghe, che vede tra i produttori anche Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, sarà inoltre presentato in anteprima domenica 25 ottobre, nella giornata di chiusura della 18esima edizione di “Alice nella Città”, con una speciale proiezione alla Sala Alice. Il film è interpretato dalle attrici premi Oscar Anne Hathaway e Octavia Spencer, dal candidato all'Oscar Stanley Tucci e include anche Kristin Chenoweth e il pluripremiato comico leggendario Chris Rock. Fa parte del cast anche l'esordiente Jahzir Kadeem Bruno, al fianco di Codie-Lei Eastick.

Rivisitando l'amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de Le streghe di Zemeckis narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

La sceneggiatura è stata firmata da Robert Zemeckis, Kenya Barris e dal regista premio Oscar Guillermo del Toro.