Anne Hathaway diventa Joker in una fan art di BossLogic ispirata a Le Streghe

Nei giorni scorsi Warner Bros. ha pubblicato a sorpresa il primo trailer ufficiale de Le Streghe, attesa pellicola di Robert Zemeckis che salterà il cinema (negli USA) per approdare direttamente su HBO Max nelle prossime settimane, e il filmato ha ricevuto diversi apprezzamenti per l'accattivante look di Anne Hathaway.

Tra i molti che sono rimasti colpiti dal filmato c'è anche il noto artista BossLogic, che prendendo spunto dalle cicatrici sulla bocca della Grande Strega Suprema ha immaginato l'attrice nei panni di Joker. Il riferimento principale è ovviamente l'iconica versione interpretata da Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, il cui viso sfigurato è diventato un vero e proprio segno distintivo.

A proposito del Clown Principe del Crimine, BossLogic ha postato in queste ore una serie di poster dedicati al film con Joaquin Phoenix per festeggiare l'anniversario della sua uscita nelle sale. "Un anno uscita Joker. Non riesco ancora a credere di aver avuto il privilegio di vederlo insieme al cast, sembra passato ben più di un anno" ha scritto l'artista.

Scritto e diretto da Zemeckis, lo ricordiamo, Le Streghe debutterà su HBO Max il prossimo 22 ottobre, mentre il 28 ottobre verrà distribuito nei cinema internazionali. Ad affiancare la Hathaway troviamo Octavia Spencer, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Codie-Lei Eastick.