Anne Hathaway e l'inizio di carriera:'Ero così stressata che ho perso momenti fantastici'

Anne Hathaway è stata intervistata da Elle e ha parlato degli inizi della sua carriera e delle difficoltà riscontrate che non le hanno permesso di vivere alcuni momenti bellissimi. L'attrice, premio Oscar quale miglior supporter per la performance di Fantine in Les Misérables, Hathaway ha approfondito anche progetti recenti.

"All'inizio della mia carriera ero così preoccupata di rovinare tutto che ho perso momenti fantastici perché ero così stressata. Ora sono in un punto della mia vita in cui so di avere qualcosa di straordinario ed è l'unica volta che accade. Ed essere in un luogo in cui posso goderne è stata un'evoluzione davvero positiva" ha dichiarato Anne Hathaway, protagonista nella primavera scorsa di uno spot per Bulgari con Zendaya.



Su Armageddon Time di James Gray, con il quale ha partecipato all'ultimo Festival di Cannes, Hathaway ha spiegato:"Nella vita pianti dei semi e poi arrivano momenti come questo in cui raccogli".

Il suo discorso agli Oscar nel 2013 venne considerato poco spontaneo e fasullo. Ecco la replica dell'attrice:"Ho lavorato troppo duramente per guardarmi con occhi più gentili, per gettar via la pace a coloro che non l'hanno ancora trovata da soli... Quindi non faccio del mio meglio e non abbiate paura di ciò che gli altri potrebbero dire e concentratevi solo sul godervi la vita".



Lo scorso anno Anne Hathaway chiese di non essere chiamata Anne perché appannaggio soltanto della madre quando è arrabbiata; generalmente l'attrice afferma di essere chiamata Annie.