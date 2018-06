Anne Hathaway in trattative per l'adattamento di Cats

Ecco finalmente arrivare nuove notizie per l'adattamento cinematografico di Cats. Anne Hathaway sarebbe una delle star in trattative per prendere parte alla trasposizione del musical.

Nel 2016 la Universal Pictures ha acquisito i diritti trasformare il famoso show di Broadway in un film, annunciando poi che sarebbe stato diretto dal regista Tom Hooper, premio Oscar per Il discorso del re, e scritto da Lee Hall (Billy Elliot). Da allora gli aggiornamenti sono pervenuti molto raramente.

A rompere il silenzio ci ha pensato l'annuncio che riguarda Anne Hathaway. L'attrice ha già una grande esperienza nei ruoli cantati, avendo partecipato a Ella Enchanted nel 2004 e a Les Miserablés, il film che le è valso il premio dell'Academy per miglior attrice non protagonista, proprio diretto dallo stesso Hooper. A dirla tutta non sarebbe neanche la sua prima interpretazione di un gatto, se pensiamo al suo ruolo di Cat Woman nel terzo capitolo del Cavaliere Oscuro.

Nell'annuncio riportato da The Hashtag Show, si parla anche di un possibile casting di Rhianna, che porterebbe la popstar e la Hathaway a recitare insieme dopo Ocean's 8, film che ha recentemente avuto un ottimo esordio al botteghino.

Cats è un musical di successo mondiale: oltre ad aver avuto un adattamento in televisione nel 1998, è approdato in 30 paesi ed è stato tradotto in più di 20 lingue, a dimostrazione del fatto che portarlo in sala potrebbe risultare in un'operazione tutt'altro che fallimentare.