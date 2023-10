Anne Hathaway guarda al futuro: 'La mia carriera? Sono appena all'inizio'

Quando hai 41 anni e alle spalle, tra gli altri, successi come Interstellar, Alice in Wonderland, Il Diavolo Veste Prada e I Segreti di Brokeback Mountain, potresti tranquillamente decidere di sederti sugli allori e sentirti arrivata: non è di questo parere Anne Hathaway, che preferisce vedere la sua carriera come appena agli inizi.

L'attrice che si disse scioccata da Marisa Tomei ha infatti parlato in queste ore del suo modo di guardare al successo ottenuto nel corso degli ultimi 20 anni, mostrandosi pronta a volgere la testa più al futuro che a un passato che in molti possono permettersi soltanto di sognare.

"So che può sembrare ipocrita, ma sono sincera, è davvero così che mi sento. Mi sembra davvero di essere soltanto all'inizio" sono state le parole dell'attrice, che poi ha ricordato i suoi primi passi nel mondo del cinema: "Non ho frequentato una scuola di recitazione, non ho mai fatto provini, quindi di fatto non sono mai stata rifiutata. Il mio percorso l'ho creato tramite il lavoro" sono state le sue parole.

Insomma, la Catwoman de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno vuole puntare ancora a un bel po' di traguardi negli anni a venire: e voi, in quale film l'avete preferita? Fatecelo sapere nei commenti!