Anne Hathaway, la gag con Donatella Versace a Milano è già virale

Prima di partecipare sabato alla serata dei SAG Award, durante la quale si è concretizzata l'attesa reunion con le co-star di Il Diavolo veste Prada Meryl Streep e Emily Blunt, Anne Hathaway ha partecipato alla Milano Fashion Week ed è diventata protagonista di un video esilarante in compagnia della stilista Donatella Verace.

Nel video si vede l'attrice dimenarsi sul divano perché in difficoltà con il vestito rosso indossato mentre Versace è accanto a lei e ride a crepapelle.

"Respirare? Seduta?" esclama Hathaway sorridente mentre cerca di muoversi con l'abito, talmente stretto da limitarla nei movimenti.



"Aiutatela!" esclama una divertita Donatella Versace accanto a lei mentre cerca di supportare in qualche modo la diva di Hollywood, tra gli ospiti più più importanti della kermesse mondana.

Una gag pubblicata dalla stessa star di Il diavolo veste Prada e che è diventata in brevissimo tempo virale sui social network.



Hathaway era tra i grandi nomi dello spettacolo che hanno partecipato alla settimana della moda nel capoluogo meneghino e si è scatenata al party organizzato proprio da Versace.

Pochi giorni fa è stata annunciata la reunion de Il diavolo veste Prada sul palco dei SAG Award (Screen Actors Guild Awards) e in effetti le tre attrici principali del film sono comparse tutte insieme sul palco, sbizzarrendosi con battute e citazioni legate al film di David Frankel del 2006.



