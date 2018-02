Anne Hathaway e Dee Rees insieme per l'adattamento del thriller The Last Thing He Wanted

Come riporta oggi, la bella e talentuosasarebbe entrata in trattative ufficiali per interpretare il ruolo di co-protagonista nel film, omonimo adattamento del romanzo del 1961 scritto da

A dirigere troveremo l'ottima Dee Rees, apprezzata quest'anno per il suo grande lavoro nel bel Mudbound di Netflix. A scrivere la sceneggiature ci sarà invece Marco Villalobos. Il romanzo è descritto come "l'elettrizzante storia della corsa inesorabile di una donna sola contro il tempo", come spiega la produttrice Cassian Elwes (Dallas Buyers Club).



Il film -attualmente in fase di pre-produzione- racconta la faticosa storia della giornalista Elena McMahon, che si ritrova in una pericolosa situazione mentre un'offerta per l'acquisizione delle armi dall'Iran Contra Affair raggiunge il suo punto critico.



Vi ricordiamo che Mudbound è stato nominato quest'anno a ben 4 premi oscar, compreso quello alla miglior sceneggiatura non originale, adattata per Netflix dalla stessa Rees. La Hathaway ha vinto un Premio Oscar come Miglior Attrice non Protagonista per Les Miserables di Tom Hooper e l'abbiamo vista recentemente nel bel Colossal di Nacho Vigalondo. Il suo prossimo film sarà invece Ocean's 8 di Gary Ross, nel quale reciterà al fianco di Sandra Bullock, Cate Blanchett e Helena Bonham Carter.