Anne Hathaway, Ben Affleck e Willem Dafoe nel trailer di The Last Thing He Wanted

Pochi minuti fa il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Last Thing He Wanted, nuovo film dell'acclamata regista Dee Rees che avrà per protagonisti Anne Hathaway, Ben Affleck e Willem Dafoe.

Il cast include anche Toby Jones (Jurassic World – Il Regno Distrutto), Rosie Perez (Rise) e Edi Gathegi (StartUp).

Il film segna la seconda collaborazione tra Affleck e Netflix dopo Triple Frontier, il thriller adrenalinico diretto da J.C. Chandor in cui ha recitato al fianco di Charlie Hunnam e Oscar Isaac, e anche il secondo lungometraggio della Rees con la piattaforma di streaming on demand: la regista aveva già diretto nel 2017 il bellissimo Mudbound, uno dei migliori prodotti originali di Netflix, che ottenne ben quattro nomination agli Oscar 2018, senza però vincerne neanche uno.

The Last Thing He Wanted segue le vicende di una testarda giornalista di nome Elena McMahon (Hathaway), la quale lascia il suo lavoro di copertura delle presidenziali del 1984 per occuparsi del padre, rimasto solito dopo la morte della madre. Ma, improvvisamente, erediterà la posizione di venditore d’armi per il governo nell’America Centrale e dovrà vedersela con spie, personale militare americano e soprattutto con le conseguenze degli errori del padre che l’attendono in una piccola isola al largo del Costa Rica.

Il film, che sarà su Netflix dal 21 febbraio, è basato sull’omonimo romanzo di Joan Didion pubblicato nel 1996. La sceneggiatura è stata scritta dalla Rees insieme a Marco Villalobos.