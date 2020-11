Anne Hathafay fa 38 anni: tutta la sua carriera in questo video dei suoi ruoli migliori!

La star di Interstellar, Anne Hathaway, festeggia oggi il suo 38esimo compleanno e per l'occasione il sito IMdB ha pubblicato un video che raggruppa i migliori ruoli in carriera dell'attrice, diventata famosa dai primi anni 2000 grazie a diversi ruoli cult, che l'hanno fatta entrare nell'olimpo delle attrici più richieste.

Nata a New York ma cresciuta nel New Jersey, Anne Hathaway cresce seguendo le orme della madre, anch'essa attrice.

Debutta al cinema nel 2001, nel ruolo da protagonista nel film Disney, Pretty Princess, nel quale interpreta una giovane adolescente.

Da quel momento la sua carriera spicca il volo e negli anni successivi alterna ruoli da protagonista, come quelli in Principe azzurro cercasi ed Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella a ruoli da comprimaria in pellicole molto note come I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, dove interpreta la moglie del personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal.



Il successo mondiale arriva nel 2006, quando recita da protagonista ne Il diavolo veste Prada, al fianco di Meryl Streep ed Emily Blunt; nel film Hathaway interpreta una ragazza desiderosa di sfondare nel mondo della moda.

In seguito trova altri ruoli di rilievo in Amore & altri rimedi, Alice in Wonderland di Tim Burton e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, nelle vesti di Selina Kyle/Catwoman.

Nel 2012 si aggiudica l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua performance nel ruolo di Fantine ne Les Misérables di Tom Hooper.



Su Everyeye trovate la recensione di Les Misérables e la recensione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.