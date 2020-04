Annunciate le nuove date d'uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo e Sing 2

Continua il lockdown cinematografico causato dal CoronaVirus e, come tanti altri, molti film d'animazione sono stati posticipati. Tra i titoli più attesi dei prossimi mesi Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo e Sing 2, dei quali sono state annunciate le nuove date d'uscita.

La notizia del posticipo di Gru e dei sui gialli scagnozzi è giunta pochi giorni fa e la Universal Pictures ha ridefinito il suo calendario in tutta fretta, purtroppo causando uno slittamento a catena dei suoi prossimi film.

Inizialmente era stata programmata una distribuzione estiva per Minions 2, ma adesso l'atteso sequel non arriverà nei cinema prima del prossimo anno, più precisamente il 2 luglio 2021, comportando una riorganizzazione a cascata.

Infatti, nel nuovo slot assegnatogli sarebbe dovuto uscire Sing 2, altro sequel targato Illumination che invece è slittato al 22 dicembre 2021 causando il rinvio a tempo indeterminato di Wicked, adattamento cinematografico del musicalk di Broadway che adesso potrebbe rischiare di non vedere mai il grande schermo.

La scorsa settimana la Illumination aveva comunicato il rinvio di Munions 2 a causa della chiusura dei suoi Studios in Francia, decisione che probabilmente sarebbe stata fatta anche nel caso in cui i lavori fossero stati già ultimati, soprattutto dopo la chiusura delle sale in ogni parte del mondo.

Per altre curiosità vi rimandiamo al trailer ufficiale di Minions 2, nel quale nuovi personaggi si uniscono all'imprevedibile, ma dal cuore tenero, cattivissimo Gru.