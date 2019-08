Annabelle Wallis sarà la protagonista del nuovo, misterioso horror di James Wan

Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, prima di Aquaman 2 il regista James Wan dirigerà un nuovo horror, un progetto tanto personale quanto misterioso del quale ad oggi non sappiamo praticamente nulla.

Finalmente però le acque iniziano a muoversi, dato che Variety ha appena annunciato che il film avrà per protagonista Annabelle Wallis: non sono stati rivelati dettagli relativi al suo ruolo.

Le riprese del film, ancora senza titolo, inizieranno questo autunno, così da permettere al regista di far partire la pre-produzione di Aquaman 2 all'inizio del 2020. Wan ha scritto la storia con Ingrid Bisu e produrrà attraverso il banner Atomic Monster, in collaborazione con Michael Clear. Il progetto, vincitore dell'Independent California Film Rebate, è finanziato in modo indipendente attraverso Starlight Media e Midas Innovation, che manterranno i diritti di distribuzione in Cina. New Line e Warner Bros. gestiranno la distribuzione nel resto del mondo.

In precedenza, la Wallis ha lavorato con Wan per lo spin-off del The Conjuring Universe, Annabelle, a seguito del quale è tornata per un cameo alla fine di Annabelle 2: Creation. Il film segnò un enorme successo, incassando oltre $257 milioni in tutto il mondo con un budget di soli $6,5 milioni. Tra gli altri suoi crediti ricordiamo la Mummia della Universal con Tom Cruise, Tag con Jeremy Renner, King Arthur: Legend of the Sword, X-Men: First Class e la serie tv britannica Peaky Blinders.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su The Conjuring e alle migliori tre scene di Annabelle 3.